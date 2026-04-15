“Soy autista”: polémica representante del Pacto Histórico confirmó que padece el trastorno y confesó que duró días entendiendo su condición

La congresista del Pacto Histórico Susana Gómez Castaño, más conocida como Susana Boreal, hizo una confesión este miércoles 15 de abril. Les contó a los colombianos que padece de autismo, un trastorno común en el país y entregó detalles de todas las adversidades que ha tenido que enfrentar.

“Me hice dos diagnósticos con dos neuropsicológas diferentes y me hicieron mi diagnóstico de autismo. Ahí entendí un montón de cosas, estuve tres días leyendo sobre el autismo, llorando porque mi vida, literamente, cobró sentido”, dijo en un video que divulgó a través de sus redes sociales.

Más allá de lo técnico y lo político, “el autismo es la capacidad que uno tiene de conectarse, realmente, con uno mismo, de mirar hacia adentro. Nosotros vemos mucho el universo hacia afuera, pero nos olvidamos que hacia adentro también es todo un universo”, afirmó.

Dijo que, lastimosamente, el autismo se ha relegado a un tema médico o de educación o familiar. “Sí lo es, pero no es solamente eso. Nosotros tenemos que traer esos temas acá a la política porque es donde se toman las decisiones que afectan estructuralmente a toda la población”, afirmó.

La representante a la Cámara Susana Gómez. Foto: Guillermo Torres /Semana

Cree que es muy importante traer a los espacios políticos las voces de las personas autistas y también de sus cuidadores, sus núcleos familiares y educativos porque, según Boreal, no hay quién conozca mejor los padecimientos o las dificultades que quienes están involucrados.

“El autismo es respetar y entender la diferencia. Vivimos en una sociedad que nos quiere a todos iguales, en masa, para vendernos cosas en masa. Y es muy importante apegarnos a que somos seres que tenemos nuestra propia voluntad, nuestra propia trayectoria y que podemos ser diferentes. Y sobre esa diferencia construir un mundo de todos los colores”, destacó.

La congresista Susana Boreal. Foto: Guillermo Torres / Semana

Además, Boreal escribió en su cuenta oficial de X: “Me tocó pasar por el juicio, los ataques, el escarmiento público. No una vez, muchas. Han cuestionado cómo hablo, lo que pienso, lo que no terminé, lo que digo en voz alta. Han hecho de cada error un titular. De cada duda, una prueba en mi contra. Y en medio de todo eso, me hice una pregunta incómoda: ¿qué había en mí que no estaba entendiendo? La respuesta me cambió la vida, soy autista, muchas cosas empezaron a tener sentido”, dijo.

La congresista Susana Boreal. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Y añadió: “La forma en la que proceso, en la que digo, en la que habito este espacio. Este proyecto de Ley de Autismo en Colombia nace desde ahí. No solo desde la teoría, sino desde la experiencia, desde personas autistas que han tenido que abrirse paso en un país que todavía no sabe convivir con la diferencia”.

Boreal ha sido polémica. En una de sus intervenciones en el Congreso "aseguró que obligar a los menores de edad a asistir a clase es una forma de violencia”. Lo dijo mediante la socialización un proyecto de ley que pretende sancionar a padres y tutores que permitan que sus hijos o hijas no asistan a la escuela.

En otra oportunidad se declaró públicamente consumidora de marihuana.

“Soy consumidora de marihuana bastante regular. De hecho, todos los días, me encanta (risas). No me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo realmente. Creo que la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que realmente la marihuana no tiene absolutamente nada que ver con cómo seamos como personas”, sostuvo.