Confidenciales “Este país no se merece esta clase política”: Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal

Confidenciales “Este país no se merece esta clase política”: Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal

El hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie, volvió a ser tendencia este 23 de junio luego de que el joven escribiera una publicación en Twitter hablando acerca de las asociaciones políticas que se están comenzando a gestar en el país tras el triunfo político de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del pasado 19 de junio.

“Todos se están acomodando a la mermelada de Petro, no quieren quedarse por fuera. Este país no se merece esta clase política que solo busca su propio interés y no el de la Nación”, escribió Lafaurie en Twitter, haciendo mención de la llegada de algunos sectores tradicionales a la bancada petrista en el Congreso de la República.

Todos se están acomodando a la mermelada de Petro, no quieren quedarse por fuera. Este país no se merece esta clase política que solo busca su propio interés y no el de la Nación — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) June 23, 2022

Cabe recordar que uno de los primeros en mostrar su apoyo a Petro fue el expresidente César Gaviria, actual líder del Partido Liberal, que durante la campaña decidió apoyar a Federico Gutiérrez, quien ofició como candidato del Equipo por Colombia.

Por medio de una carta remitida a la opinión pública, Gaviria anunció su adhesión al “cambio” propuesto por el petrismo, manifestando que ayudará a hacer de este una realidad.

“Le expresamos nuestras felicitaciones por su elección, y la intención del Partido Liberal de junto al Pacto Histórico y el Partido Verde conformar la coalición de Congreso”, se lee en el comunicado oficial”, indicó Gaviria por medio del comunicado oficial.