Confidenciales Estos son los generales que no irían más en el Ejército

Confidenciales Estos son los generales que no irían más en el Ejército

En diciembre se conocerá cuáles oficiales ascenderán de grado por parte del Congreso de la República, pero desde ya se comenzaron a barajar los nombres de algunos generales que no seguirían en la fuerza y dejarían el espacio para que otros asciendan de grado.

Entre los nombres que se comienzan filtrar de los oficiales que no irían más en el Ejército se encuentran los del del actual comandante de la Octava División, el general Mauricio Zabala, quien no ascendería al grado de mayor general; al igual que el brigadier general Marcos Vinicio Mayorga, comandante de la Tercera División. Quien también no seguiría en la fuerza es el general Miguel David Bastidas, el general Yuber Aranguren y el general Jhon Sánchez, comandante de reclutamiento.

Según le indicaron a SEMANA fuentes de la institución, los generales Mayorga y Sánchez habrían pedido el retiro voluntario, mientras que no se descarta que, sobre Bastidas, Zabala y Aranguren hayan pesado sus antecedentes por presunto acoso sexual (Aranguren y Zabala) y falsos positivos (Bastidas), este último vinculado a la Justicia Especial para la Paz.

Es de anotar que el Ministerio de Defensa radicará el decreto 1409 de 2021 ante la comisión segunda del Senado, en donde se proponen al legislativo los nombres de los oficiales en grado de general y sus equivalentes en otras fuerzas para que los llamen a ascender. La elección se hizo tras conformar varios comités que evaluaron por más de 1 años las hojas de vida de los oficiales e identificar sus proyecciones de acuerdo conocimientos y capacidades.

Los generales llamados para ascender están en el siguiente recuadro.