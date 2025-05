Estos son los ‘lujos’ de los jefes de la minga indígena que llegaron a Bogotá: se movilizan en carros de alta gama y con escolta

❌️❌️❌️ Estas son las comodidades de los jefes de la minga indigena. No podemos permitir que los recursos que debieran ser invertidos en resolver las necesidades de las comunidades indígenas se gaste en movilizaciones con propósitos politiqueros. #PresionCiudadana pic.twitter.com/NNASE4Ze55

Pero no se quedó ahí; el activista señaló que nunca le mostraban a la gente cuál era la verdadera cara de los líderes sociales de esas comunidades. “No nos muestran a los jefes, esos que viajan en camioneta blindada, que no duermen en el piso, que tienen todas las comodidades, que tienen carros con escoltas, conductores, celulares de alta gama y que no pasan ninguno de los problemas que pasan los indígenas de base”.