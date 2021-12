Confidenciales Eucaris Salas, primera mujer con enfoque LGTBI, elegida coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas

La líder social y defensora de derechos humanos Eucaris Salas fue elegida coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva. Para Salas, esta decisión fue histórica y se trata de un momento trascendental “para las víctimas y mujeres que sufrimos el daño que la guerra en algún momento nos pudo causar”.

Eucaris Salas es oriunda de El Piñón, Magdalena, y sufrió de desplazamiento forzado dos veces en su vida; además, recibió amenazas por su orientación sexual. “Me tocó abandonar el territorio e irme a otro lugar para poder refugiarme”, dijo.

“Siempre he ejercido el liderazgo social y soy defensora de derechos humanos en el Magdalena y lo he hecho desde el enfoque diferencial LGTBI. Soy activista y he llevado procesos en el departamento y ahora los quiero ampliar al territorio colombiano con todas las víctimas en general”, subrayó.

Cabe señalar que Salas ha sido reelegida tres veces en representación del enfoque diferencial LGBTI y en las tres ocasiones coordinadora de víctimas de la mesa de El Piñón. Actualmente, es la coordinadora de la mesa de víctimas del Magdalena.

“Quiero decirles a todas las víctimas del país que esta es una ocasión histórica porque las mujeres tenemos la mayor representación en este espacio de participación”, reiteró.