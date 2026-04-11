LEGISLATIVO

Los congresistas que sí les cumplieron a las víctimas y no participaron en el desplante del Legislativo

Más del 90 por ciento de los congresistas no estuvieron en la sesión conmemorativa del Día de las Víctimas, que se adelanta cada 9 de abril según una ley de la república.

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Redacción Semana
11 de abril de 2026, 2:21 a. m.
Más del 90% de los congresistas no estuvieron en la sesión conmemorativa del Día de las Víctimas.
Más del 90% de los congresistas no estuvieron en la sesión conmemorativa del Día de las Víctimas. Foto: GUILLERMO TORRES

En la denominada Ley de Víctimas (1448), que se aprobó en 2011, quedó claro que cada año en Colombia se debe adelantar una sesión conmemorativa en el Congreso en pleno cada 9 de abril. Esa fecha se estableció para recordar el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que ocurrió el 9 de abril de 1948 y representa la violencia partidista en Colombia.

Senadores que mostraron su interés de escuchar a quienes han sido blanco de la violencia en Colombia.
Senadores que mostraron su interés de escuchar a quienes han sido blanco de la violencia en Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES/ ALEXANDRA RUIZ POVEDA/ JUAN CARLOS SIERRA PARDO/ SAMANTHA CHÁVEZ/ ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Después del trámite legislativo, esa sesión especial se estrenó en el Congreso en 2012 y desde ese año se ha hecho la conmemoración sin problema alguno.

Una vez más el Congreso le falló a las víctimas: por falta de cuórum se levantó la sesión conmemorativa

Sin embargo, el 9 de abril de 2026 pasará a la historia como el día en que más del 90 por ciento de los congresistas –representantes a la Cámara y senadores– no se quedaron para escuchar a quienes han sido blanco de la violencia en Colombia. Muchos de los legisladores llegaron, se registraron y se fueron retirando.

Representantes a la Cámara de varios partidos.
Representantes a la Cámara de varios partidos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO/ CORTESÍA

Ante la evidente inasistencia de los parlamentarios, la sesión tuvo que levantarse por falta de quorum, ya que únicamente estaban 19 representantes y 8 senadores.

Las víctimas se quejaron, manifestaron su dolor y expresaron que los políticos “los usan para las elecciones” y, cuando son elegidos, los olvidan.

Representantes que mostraron su interés de participar en la sesión conmemorativa de las víctimas.
Representantes que mostraron su interés de participar en la sesión conmemorativa de las víctimas. Foto: CÁMARA DE REPRESENTANTES/ JUAN CARLOS SIERRA PARDO/ CÁMARA DE REPRESENTANTES/ ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Por esa razón, quienes se quedaron hasta el final también serán recordados como los únicos que sí respetaron la sesión conmemorativa y que escucharon a los representantes de un universo cercano a los 10 millones de víctimas que tiene Colombia.

Estos representantes quisieron escuchar a las víctimas.
Estos representantes quisieron escuchar a las víctimas. Foto: CÁMARA DE REPRESENTANTES/ CÁMARA DE REPRESENTANTES/ ALEXANDRA RUIZ POVEDA