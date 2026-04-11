En la denominada Ley de Víctimas (1448), que se aprobó en 2011, quedó claro que cada año en Colombia se debe adelantar una sesión conmemorativa en el Congreso en pleno cada 9 de abril. Esa fecha se estableció para recordar el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que ocurrió el 9 de abril de 1948 y representa la violencia partidista en Colombia.

Senadores que mostraron su interés de escuchar a quienes han sido blanco de la violencia en Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES/ ALEXANDRA RUIZ POVEDA/ JUAN CARLOS SIERRA PARDO/ SAMANTHA CHÁVEZ/ ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Después del trámite legislativo, esa sesión especial se estrenó en el Congreso en 2012 y desde ese año se ha hecho la conmemoración sin problema alguno.

Una vez más el Congreso le falló a las víctimas: por falta de cuórum se levantó la sesión conmemorativa

Sin embargo, el 9 de abril de 2026 pasará a la historia como el día en que más del 90 por ciento de los congresistas –representantes a la Cámara y senadores– no se quedaron para escuchar a quienes han sido blanco de la violencia en Colombia. Muchos de los legisladores llegaron, se registraron y se fueron retirando.

Representantes a la Cámara de varios partidos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO/ CORTESÍA

Ante la evidente inasistencia de los parlamentarios, la sesión tuvo que levantarse por falta de quorum, ya que únicamente estaban 19 representantes y 8 senadores.

Las víctimas se quejaron, manifestaron su dolor y expresaron que los políticos “los usan para las elecciones” y, cuando son elegidos, los olvidan.

Representantes que mostraron su interés de participar en la sesión conmemorativa de las víctimas. Foto: CÁMARA DE REPRESENTANTES/ JUAN CARLOS SIERRA PARDO/ CÁMARA DE REPRESENTANTES/ ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Por esa razón, quienes se quedaron hasta el final también serán recordados como los únicos que sí respetaron la sesión conmemorativa y que escucharon a los representantes de un universo cercano a los 10 millones de víctimas que tiene Colombia.