Exalcaldes respaldan la Fuerza de las Regiones tras crisis de precandidatos presidenciales

18 exalcaldes firmaron una comunicación este martes manifestando su respaldo a la Fuerza de las Regiones, la coalición de exmandatarios que busca un candidato único a la Presidencia en 2026. El grupo sufrió una crisis la semana pasada que terminó con la salida de Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre, de la lista de elegibles de este sector político.

“Los alcaldes que ejercimos nuestro mandato en el periodo 2020–2023 reiteramos hoy, de manera firme y coordinada, nuestro compromiso indeclinable con Colombia y con el fortalecimiento de las regiones. El país necesita consolidarse en una ruta sólida de articulación entre el Gobierno nacional y los territorios”, se lee en la misiva compartida este 18 de noviembre.

Así las cosas, indicaron que avalan la coalición que lideran Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia; Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta; y Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga. De acuerdo con los planes, de estos tres nombres saldrá el aspirante a la Casa de Nariño por el bloque de exmandatarios regionales. La elección sería antes de diciembre.