Suscribirse

Confidenciales

Exalcaldes respaldan la Fuerza de las Regiones tras crisis de precandidatos presidenciales

En una carta, exalcaldes manifestaron su permanencia en la coalición de exmandatarios regionales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 6:25 p. m.
Juan Carlos Cárdenas, Aníbal Gaviria y Juan Guillermo Zuluaga.
Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga; Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia; y Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta. | Foto: SEMANA

18 exalcaldes firmaron una comunicación este martes manifestando su respaldo a la Fuerza de las Regiones, la coalición de exmandatarios que busca un candidato único a la Presidencia en 2026. El grupo sufrió una crisis la semana pasada que terminó con la salida de Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre, de la lista de elegibles de este sector político.

“Los alcaldes que ejercimos nuestro mandato en el periodo 2020–2023 reiteramos hoy, de manera firme y coordinada, nuestro compromiso indeclinable con Colombia y con el fortalecimiento de las regiones. El país necesita consolidarse en una ruta sólida de articulación entre el Gobierno nacional y los territorios”, se lee en la misiva compartida este 18 de noviembre.

Contexto: “La confianza no se construye con atajos”: la dura carta que envió Juan Guillermo Zuluaga a otros miembros de la Fuerza de las Regiones

Así las cosas, indicaron que avalan la coalición que lideran Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia; Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta; y Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga. De acuerdo con los planes, de estos tres nombres saldrá el aspirante a la Casa de Nariño por el bloque de exmandatarios regionales. La elección sería antes de diciembre.

“Desde cada uno de nuestros municipios seguimos trabajando por el bienestar de nuestros territorios y promoviendo una ruta de unidad nacional que permita responder con eficacia y sensibilidad a las necesidades de los ciudadanos en materia de seguridad, desarrollo, infraestructura, salud, educación y bienestar social”, agregaron los exalcaldes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro buscará que Donald Trump “indemnice” a su familia por castigo de la lista Clinton: esta es la estrategia

2. “Petro es un hipócrita”: ex minDefensa Diego Molano, tras cambio de postura sobre los bombardeos de las FF. MM.

3. Clara Chía le habría mentido a sus padres con respecto a Piqué; destapan supuesta verdad del pasado de la joven

4. Intento de imitar la obra maestra de Luis Díaz acabó así: compañero del Bayern Múnich lo hizo

5. Cali completa la modernización del 30 por ciento de su alumbrado público con más de 55 mil luminarias LED

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Elecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.