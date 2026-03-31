Excandidata a la Cámara Diana Rodríguez se adhiere a Abelardo de la Espriella

La dirigente política del Valle del Cauca y pastora, Diana Rodríguez, renunció al partido Centro Democrático para unirse a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

Rodríguez había sido candidata a la Cámara de la colectividad que dirige Álvaro Uribe y es hija del excongresista John Milton Rodríguez, quien ya ha acompañado a De la Espriella en eventos públicos.

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La dirigente política aseguró que su adhesión a la aspiración de De la Espriella es un paso de “coherencia” sobre sus postulados políticos y en la necesidad de fortalecer la seguridad, el desarrollo económico y la protección de los menores de edad.

Rodríguez sostuvo que su paso del Centro Democrático a esa campaña presidencial responde a una reflexión personal y política basada en la coherencia con las causas que ha defendido a lo largo de su trayectoria pública.