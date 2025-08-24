Suscribirse

Fedemunicipios se pronuncia tras revelación de SEMANA: “Exigimos reforzar de inmediato las medidas de seguridad”

El vocero de la Federación mostró preocupación por los atentados que se están planeando en contra de mandatarios en Colombia.

Redacción Semana
24 de agosto de 2025, 6:28 p. m.
ed 2250
Identifican planes para atentar contra alcaldes y gobernadores en Colombia | Foto: SEMANA

La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) encendió las alarmas este 24 de agosto por la seguridad de los mandatarios locales, luego de que SEMANA revelara en la edición impresa de este sábado los planes que tienen los grupos criminales para afectar la vida de algunos líderes políticos.

Entre tantas cosas, se contó que una organización ilegal venezolana, conocida como el Tren del Llano, estaría ofreciendo sicariato de alto nivel en Colombia para matar a alcaldes y gobernadores a cambio de 10.000 dólares. La información es sostenida con varias investigaciones de la fuerza pública.

Contexto: Exclusivo: descubren plan para asesinar al alcalde de Cali y a la gobernadora del Valle del Cauca

Además de esta estructura que se está presentando en las ciudades como aliada del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc y grupos locales que trafican estupefacientes están incómodos con algunas decisiones que emite el poder local y están dispuestos a materializar varios atentados terroristas.

El presidente de Fedemunicipios, Julián Sánchez, mostró preocupación por la información: “En nombre de los mandatarios locales del país, rechazo de manera categórica estas amenazas. Atentar contra un alcalde, o contra un gobernador, es atentar contra la democracia y contra la voluntad del pueblo”.

Contexto: Exclusivo: identifican dos planes para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

También le pidió al Gobierno nacional y a las autoridades reforzar, de inmediato, las medidas de seguridad en los territorios: “Es urgente fortalecer a la Fuerza Pública, dotarla de mayores capacidades y potenciar las labores de inteligencia. A los grupos criminales les decimos claramente: no nos van a intimidar”.

