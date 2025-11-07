Suscribirse

Fijan fecha y hora para la nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos

La Fiscalía General solicitará una medida de aseguramiento contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 10:54 p. m.
Nicolás Petro se va a juicio: se rompe todo acercamiento con la Fiscalía en caso por lavado de activos.
Nicolás Petro es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. | Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

La Fiscalía General de la Nación ya tiene lista la fecha y la hora para la nueva imputación contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, investigado por varios delitos que lo vinculan con un presunto caso de corrupción en la Gobernación del Atlántico.

Para el próximo lunes 10 de noviembre, a las 9 a. m., quedó programada la nueva audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos.

Así lo confirmó este viernes la fiscal del caso durante la audiencia preparatoria de juicio que se adelanta contra Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En esta oportunidad, Petro Burgos deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.

Todo esto por la gestión de contratos irregulares con la Gobernación del Atlántico por un valor cercano a los 3.000 millones de pesos.

La base de esta nueva imputación serían una serie de chats e interceptaciones telefónicas en las que el entonces diputado por el Atlántico recomendaba contratistas.

En este caso, la Fiscalía General solicitará una nueva medida de aseguramiento restrictiva de la libertad.

