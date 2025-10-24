Suscribirse

Nicolás Petro Burgos reacciona a su inclusión en la Lista Clinton: “Una persecución política y judicial sin precedentes”

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrenta actualmente un proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 8:02 p. m.
Nicolás Petro
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. | Foto: Facebook / Redes sociales: Nicolás Petro Burgos

Pocos minutos después de que se conociera la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de incluir en la Lista Clinton al presidente Gustavo Petro y varios integrantes de su núcleo familiar, Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del jefe de Estado, publicó un mensaje en su cuenta de X para rechazar la situación.

Petro Burgos, quien actualmente enfrenta un proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, aseguró que la misma Fiscalía General ha manifestado que este caso no tiene relación alguna con el narcotráfico.

Contexto: ¿Qué es la lista Clinton, el registro en el que incluyeron a Gustavo Petro y su familia? Estas son las consecuencias de la decisión

“Por el único hecho de ser hijo de @petrogustavo me meten injustamente en la lista clinton” (sic), publicó Petro Burgos en la tarde de este viernes 24 de octubre.

Debido a esto calificó su inclusión en la Lista Clinton como una “persecución judicial” en su contra por parte de las autoridades de los Estados Unidos.

“Una persecución política y judicial sin precedentes. Acudiere a organismos internacionales para defender mis derechos” (sic), publicó el exdiputado por el Atlántico.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro aseveró que la fiscal de su caso ha dicho públicamente que su caso no tiene nada que ver con los hechos mencionados en el boletín del Departamento del Tesoro.

Contexto: Armando Benedetti reacciona a su ingreso a la lista Clinton: “Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante”. EE. UU. menciona audios revelados por SEMANA

“La misma Fiscal Lucy Laborde en una audiencia manifestó que mi caso no tiene que ver con Narcotrafico ni con la campaña presidencial” (sic), aseveró.

El Departamento del Tesoro incluyó este viernes en la Lista Clinton al presidente Gustavo Petro; la primera dama, Verónica Alcocer; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El proceso contra Nicolás Petro Burgos

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrenta un juicio penal por haber recibido grandes sumas de dinero en marzo de 2022 por parte del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro; y el empresario Gabriel Elías Hilsaca.

Este dinero, supuestamente, iba a ingresar a la campaña presidencial Petro Presidente que Nicolás Petro Burgos lideraba en la Costa Caribe.

Sin embargo, este dinero fue utilizado por el entonces diputado para gastos personales.

