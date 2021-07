Confidenciales Fuerte crítica del exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry a propuesta de Petro sobre reforma tributaria

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry lanzó este lunes una fuerte crítica contra el senador Gustavo Petro por su propuesta de reforma tributaria y el plan de que solo se les subirían los impuestos a 4.000 personas.

La propuesta de reforma tributaria del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla fue una de las cosas que más incomodó a los colombianos. De hecho, fue una de las razones por las que el 28 de abril miles de personas se movilizaron en las calles de las principales ciudades del país, durante la primera jornada del Paro Nacional.

En efecto, desde que la movilización social estalló, el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro fue uno de los principales opositores del proyecto económico presentado por Carrasquilla.

Este domingo, Petro señaló cómo sería su reforma tributaria si fuera presidente: “Si somos gobierno, nuestra reforma tributaria le subirá impuestos solo a 4.000 personas”, trinó.

Al respecto, Echeverry dijo: “¿Eso es lo mejor que tiene Gustavo Petro para resolver los problemas fiscales: que hay una guaca y él sabe dónde está? Se demuestra que para un tema tan serio se necesita alguien que conozca de veras las finanzas públicas y la economía colombiana”.

Aseguró que esta idea equivale a que cada año, en adelante, se les saquen $ 40 billones a 4.000 personas. “A razón de $ 10.000 millones por persona, de activos supuestamente improductivos”, contó.

“Digamos que sean 4 mil fincas, cada una de 10 mil millones. El primer año las entregan a la Dian como pago. Eso equivale a expropiación. ¿El segundo año de dónde saca los 40 billones?”, manifestó.

“La idea no funcionaría ni siquiera el primer año ¿Cuánto valen esas tierras en manos de la Dian? Es equivocada y no resuelve el problema. Una muestra más de la liviandad de ideas a medio cocinar que no aguantan aritmética elemental”, argumentó.

Vale mencionar que el proyecto de reforma tributaria, del que desistió el Gobierno de Iván Duque, planteaba gravar con IVA los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, así como ampliar la base tributaria, crear un fondo para combatir el cambio climático y también un impuesto para los plásticos de un solo uso.

La entonces denominada ley de solidaridad sostenible retirada por el Gobierno tenía como objetivo recaudar una cifra cercana a los $ 25 billones, aproximadamente US$ 6.850 millones. Sin embargo, ya se está planeando una nueva ley, que sería presentada apenas el legislativo vuelva a retomar funciones.