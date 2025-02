Fuerte cuestionamiento al presidente Petro por la forma en que se refirió a personas con VIH: “Respete”

“Esta es la reforma a la salud que prometimos y ya la adelantamos. Aquí hay 300.000 tabletas del primer lote de Dolutegravir. Esta medicina que logra hacer retroceder el VIH, no solo evita de por vida el Sida, sino que el paciente portador puede incluso dejar de contaminar”, dijo.

Y agregó: “Era carísima en el mercado, imposible para un trabajador o sus hijos, las EPS no la recetaban por su precio y muchas personas murieron de sida pudiendo evitarlo. Ahora, gracias al MinSalud progresista, llega a un precio tan bajo, que estamos listos para reducir al máximo la enfermedad”.

“Llamado al presidente Gustavo Petro para que respete a las personas que viven con VIH/sida. Los pacientes NO portan el virus. Los pacientes NO contaminan. NO genere discriminación, presidente”, señaló.