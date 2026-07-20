Gustavo Petro pide que el voto a mesas directivas de la bancada del Pacto Histórico sea público, pero la ley lo impide

Gustavo Petro aceptó ser el presidente del Pacto Histórico y su primera orden como líder del partido opositor es que los votos a mesas directivas de la bancada se haga público.

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“Mañana espero de la bancada una decisión unánime y pública hasta en su voto individual, que ayude a impedir el destripamiento político y social como lo ha anunciado quien ganó por fraude electoral", dijo el mandatario en X.

Sin embargo, el reglamento del Congreso de la República sería un obstáculo a lo que le solicitó el presidente a su bancada.

El artículo 133 de la Constitución establece que el voto de los miembros de cuerpos colegiados es nominal y público, salvo casos que determina la ley.

Y en el artículo 131 de la Ley 5 de 1992 establece que las votaciones, cuando hay elección, deben ser secretas.

“Cuando se deba hacer una elección”, dice el artículo, en el que claramente dice que de esta forma “no permite identificar la forma como vota el congresista”.

Expertos en el reglamento del Congreso de la República le contaron a SEMANA que, en caso de que un parlamentario haga público su voto, podría incurrir en un prevaricato.

De esa forma, la norma impediría dicha solicitud, lo que le da garantías a los congresistas de sufragar libremente.