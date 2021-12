Confidenciales Humberto de la Calle tiene en duda ser la cabeza de lista de la Coalición Centro Esperanza

A escasos diez días de que los partidos políticos definan sus listas a Cámara y Senado, según el plazo que estableció la Registraduría, la Coalición Centro Esperanza está contra las cuerdas porque el exjefe negociador de paz Humberto de la Calle está dudando en aceptar la cabeza de lista al Senado.

De la Calle aceptó la invitación de varios dirigentes de la coalición, entre ellos, el exgobernador Sergio Fajardo el 11 de noviembre pasado. Al fin y al cabo, cuando nació la Esperanza, el reconocido jurista era precandidato presidencial pero al final desistió de su aspiración.

Agradezco el llamado que me hacen @sergio_fajardo y la @CoaliEsperanza y convoco a los líderes de centro a enfrentar el reto que nos reclama el país: construir una única lista de centro al Congreso. ¡Los convoco a comprometerse con esa difícil y urgente tarea! pic.twitter.com/j7cxXdGqMC — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) November 11, 2021

La aceptación de ser cabeza de lista por el exjefe negociador generó entusiasmo de varios sectores del centro que creyeron que un perfil del talante de De la Calle, sin duda, convocaba a varios electores. Es más, el propio exalcalde de Bogotá Lucho Garzón le dijo a SEMANA que él no está interesado en aspirar al Senado porque prefiere apoyar al reconocido abogado.

No obstante, en la Coalición Centro Esperanza se escuchan fuertes rumores que apuntan a que él ya no está interesado en ser cabeza de lista. Aunque De la Calle no ha confirmado la noticia, tendría varias razones para desistir. Una de ellas, es que él tenía dentro de sus planes que la lista al Senado fuera cerrada y congregara a todos los sectores políticos que integran la coalición, pero esa idea, al final, sonó muy bonita en el papel, pero varios movimientos como Dignidad, la Alianza Verde y el movimiento de Juan Fernando Cristo consideraron que imitaría el número de curules.

Lo claro por ahora es que De la Calle sigue firme en la Coalición Centro Esperanza. Ayer, por ejemplo, estuvo presente en un evento masivo en Corferias, en Bogotá, que realizó el exgobernador y hoy precandidato Carlos Amaya, pero no ha tomado una decisión oficial frente a su aspiración al Senado. Como le reconoció una fuente a SEMANA que pidió reserva de su identidad, su único interés es sumar y unir a los sectores del centro más allá de una curul en el Congreso.

Si De la Calle finalmente oficializa su decisión de no ser cabeza de lista, pateará fuertemente a una coalición que hoy es fuerte para las presidenciales pero que tiene poca vocación por el poder legislativo en 2022. Al menos, eso lo confirma el Nuevo Liberalismo que sostiene la candidatura presidencial de Juan Manuel Galán, pero prefirió hacer lista propia al Congreso. La Alianza Verde, por ejemplo, no descarta irse aparte.

En caso de que De la Calle desista, la cabeza de la lista podría ser la exsecuestrada Íngrid Betancourt, quien hasta este viernes no ha oficializado cuál será su futuro político en el país.