Ingrid Betancourt dice cuál es el verdadero objetivo de Petro al expulsar a delegación de Israel: “Es lo que busca”

Una gran polémica desató el presidente Gustavo Petro después de que ordenara expulsar a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia, lo que ha aumentado las tensiones que hay entre los dos países.

La decisión la anunció por medio de su cuenta de X, donde aseguró que se dio por la detención de dos colombianas que conforman la delegación del país en la flotilla Global Sumud, que tiene la misión de llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Ante esto, las críticas no se hicieron esperar, al igual que las especulaciones. Ingrid Betancourt, que se ha convertido en una de las caras más visibles de la oposición, fue una de las que salió a hablar de lo hecho por el máximo mandatario.

“Petro ya no sabe qué hacer para generar indignación nacional. Todo lo que hace es improvisado, abusivo y/o abiertamente ilegal”, escribió.

La excandidata presidencial le hizo un llamado al Congreso de la República para que ayude a evitar este “descalabro nacional”. “Cuando ha podido deponerlo, lo ha dejado haciendo daño”, agregó.

Finalmente, Betancourt dejó en claro que detrás de esta decisión, según ella, hay todo un objetivo que el jefe de Estado tiene más que claro.

“Expulsar a Israel afecta nuestra capacidad de enfrentar la delincuencia. Eso es lo que Petro busca”, concluyó.