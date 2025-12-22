Iván Cepeda asegura que hay una “nueva campaña sucia en mi contra”

El precandidato presidencial Iván Cepeda apareció este lunes, 22 de diciembre, en sus redes sociales advirtiendo que hay una “nueva campaña sucia en mi contra”.
“A lo largo de mi vida pública he sido objeto de múltiples campañas que han intentado acabar con mi reputación y mi buen nombre. Ahora que estoy en campaña electoral, esas campañas han arreciado. Lo advertí claramente cuando me postulé en este proceso electoral para ser presidente de la República”, dijo inicialmente en su cuenta personal de X.
Cepeda, a través de un video, advirtió lo que se vendría para su campaña electoral en los próximos días, donde anunció que podrían manchar su nombre.
“Advierto que se tejerán en mi contra y que tengo información que están en curso campañas para socavar mi legitimidad política y moral. En las últimas horas, he recibido información puntual, creíble y que le doy toda la seriedad sobre el hecho que desde organismos de inteligencia del Estado se están desarrollando ese tipo de campañas, que se busca a través de escándalos que se harán muy probablemente estallar en los próximos días, presentarme como una persona involucrada en hechos de abuso de poder o de tráfico de influencias”, mencionó.
Y agregó: “De una vez lo digo tajantemente, esos intentos son parte de campañas calumniosas y sucias de mis opositores y adversarios políticos, que como no han podido derrotarme en el terreno electoral o en el terreno político o judicial, ahora buscan, utilizando a personas de instituciones oficiales y a los servicios de inteligencia para hacer daño, repito, a mi reputación, a mi legitimidad y a mi vida como ser humano y como dirigente político”.
Por último, el precandidato, quien se medirá en la consulta del Pacto Amplio en marzo de 2026, envió un contundente mensaje: “Soy una persona transparente que puede ser sometida a cualquier escrutinio, no tengo nada que ocultar y soy invencible en el terreno moral. Que eso quede muy claro”.
El precandidato presidencial Iván Cepeda advierte que hay una “nueva campaña sucia” en su contra. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/HxWqNVtfQI— Revista Semana (@RevistaSemana) December 23, 2025