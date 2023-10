“Jamás imaginé que mis opositores se metieran con mis hijos”: Federico Gutiérrez suspende su asistencia a debates

“Cuando yo me metí en lo público jamás me imaginé que mis opositores se fueran a meter con mi vida, con mis hijos, con mi familia (...) Estos días han sido duros por los ataques personales y mentiras por todas partes (...) Pero, más allá de eso, pensemos en la ciudad y en el país; esas mentiras no le convienen ni a Medellín ni a Colombia. Todo eso sí le conviene a los que se robaron a Medellín, que están muy preocupados porque nosotros llegando a la Alcaldía, ellos pueden ir a terminar en la cárcel”, expresó Gutiérrez.

Y aunque aseguró que él estará dispuesto a debatir, pero debido al violento ambiente electoral que se está viviendo en Medellín, no volverá a participar de debates públicos. “Yo siempre estoy dispuesto a debatir alrededor de las ideas, pero el ambiente electoral no se está prestando para eso. Los 11 debates a los que he asistido, hasta el momento, me comprobaron que en esta contienda no será posible hablar con argumentos, porque algunos candidatos solo se han dedicado a decir mentiras y a llevar contratistas pagados por la Alcaldía para que nos insulten. Por esta razón he tomado la decisión de no participar en ningún otro debate”, detalló el candidato.