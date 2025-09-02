José Antonio Ocampo asegura que el Gobierno Petro solo debe tramitar la tributaria si antes toma esta decisión

La reforma tributaria que presentó el gobierno de Gustavo Petro es muy ambiciosa. Se esperan cerca de 26 billones de recaudo. El proyecto fue radicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, titular de esa cartera, en la Cámara de Representantes y tiene 95 artículos que tocarán a muchos sectores y a millones de colombianos.

El proyecto toca el IVA, en relación con los juegos de suerte y azar en línea, al igual que las cuotas de administración de la propiedad horizontal no residencial y los servicios de parqueadero. También impactará a los trabajadores, pues habrá mayor carga directa y encarecimiento del costo de vida por nuevos impuestos a bienes y servicios. Y al sector empresarial, que tendrá algunos gravámenes más específicos.