CONFIDENCIALES
José Antonio Ocampo asegura que el Gobierno Petro solo debe tramitar la tributaria si antes toma esta decisión
El exministro de Hacienda asegura que se necesitan cambios para poder pedirle al país que se vuelva a meter la mano al bolsillo.
La reforma tributaria que presentó el gobierno de Gustavo Petro es muy ambiciosa. Se esperan cerca de 26 billones de recaudo. El proyecto fue radicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, titular de esa cartera, en la Cámara de Representantes y tiene 95 artículos que tocarán a muchos sectores y a millones de colombianos.
El proyecto toca el IVA, en relación con los juegos de suerte y azar en línea, al igual que las cuotas de administración de la propiedad horizontal no residencial y los servicios de parqueadero. También impactará a los trabajadores, pues habrá mayor carga directa y encarecimiento del costo de vida por nuevos impuestos a bienes y servicios. Y al sector empresarial, que tendrá algunos gravámenes más específicos.
El exministro José Antonio Ocampo hizo pública una reflexión sobre esta reforma. El curtido economista, que fue el primer jefe de esa cartera en el Gobierno de Petro, aseguró lo siguiente: “En relación con la reforma tributaria presentada hoy por el Gobierno nacional, quiero reiterar lo que he dicho en varias declaraciones hoy: el Congreso no debe tramitarla sin una propuesta concreta del Gobierno de recorte de gastos de funcionamiento, que es la fuente principal del alto déficit fiscal y del aumento desmesurado de la deuda pública“.