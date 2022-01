Confidenciales Jóvenes, los más ‘colgados’ con la vacuna contra el covid-19 en Colombia

El principal reto del Gobierno en medio de la pandemia hoy es lograr que los jóvenes se vacunen de forma masiva. Las cifras más recientes del Ministerio de Salud revelan los siguientes indicadores para las personas entre 12 y 29 años de edad: el 79,7% ya tiene una dosis; el 53.7% dos dosis; y el 4,4% tienen el refuerzo.

Esas cifras contrastan, por ejemplo, con la población mayor de 70 años: el 98% ya tiene una dosis; el 94,3% cuenta con dos dosis; y el 47,2% con el refuerzo.

Según explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, en entrevista con SEMANA, los jóvenes tienen una menor percepción del riesgo y por eso la vacunación avanza de forma más lenta entre ellos.

“Creemos que lo que tenemos es una población joven, un poquito perezosa, que no tiene una gran percepción del riesgo. Es decir, es diferente un mayor de 80 años que enfrenta altas mortalidades a unos jóvenes que sienten que la enfermedad, como es además cierto, los afecta menos. Pero eso no quiere decir que no los mate. Tenemos, en niños, cerca de 300 fallecimientos”, sostuvo el funcionario

“Se van a ir vacunando. ¿Qué les pasa a veces? Son más selectivos. Entonces, a la persona mayor no le importa si le ponen Sinovac o Astrazeneca, pero ahora estamos viendo que las personas más jóvenes han sofisticado sus preferencias. Entonces todo el mundo dice que quiere Moderna. Es insólito y es absurdo. Tengo gente de clase media, educada, que dice: ‘yo quiero ponerle a mi niño Pfizer’, a pesar de que no hay. Cuando me dicen eso, les digo: ¿Usted se ha preguntado alguna vez por las vacunas del programa nacional, la del polio, la tosferina, la triple viral, de dónde vienen? El 90% son hechas en China o en India”, agregó el ministro Ruiz.