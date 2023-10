Juan Espinal, segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, condenó ataque terrorista de Hamás a Israel

“Como vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes en representación de la oposición ante la corporación, manifiesto mi rechazo a los actos terroristas de Hamás en contra del pueblo de Israel, no podemos guardar silencio ante la masacre, violación de mujeres, secuestro y el vil asesinato de niños inocentes”, aseguró el congresista de Centro Democrático.

Igualmente, dijo que siempre ha creído y ha defendido la “paz sin impunidad” y que por eso lamenta la actitud indiferente del presidente Gustavo Petro y del canciller Álvaro Leyva, quienes no han tenido el mismo pronunciamiento y hasta el momento no han condenado el ataque terrorista de Hamás. En cambio, han emprendido un discurso en contra de Israel.

Por su parte, el presidente del Senado, Iván Name, sí emitió un pronunciamiento en el que dijo que esos actos de terrorismo son un “acto deplorable” en contra de la población de Israel. “La respuesta a estos ataques no pueden desconocer el DIH, ni desembocar en la ocupación de Gaza. El mundo entero debe hacer votos por la paz entre los pueblos”, aseguró Name.