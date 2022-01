Nunca he tomado decisiones por cálculos electorales. Siempre me han guiado mis convicciones. A @cristobustos me une la lucha que hemos dado juntos por los derechos de las víctimas y por la paz de Colombia. A partir de hoy estaré en su campaña. #FuerzaDeLaEsperanza pic.twitter.com/5nZ8WSGK1Z