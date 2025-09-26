Juan Fernando Cristo reacciona al escándalo de la Unidad de Víctimas, denunciado por SEMANA: “Pido al Gobierno que tome las medidas necesarias”

El exministro Juan Fernando Cristo hizo un duro pronunciamiento sobre el escándalo de la Unidad de Víctimas que reveló la revista SEMANA en su edición de portada.

En su pasada edición, SEMANA destapó el fortín burocrático que se construyó sobre un presupuesto anual de 4,5 billones de pesos, asignados para atender a las víctimas del conflicto en el país. Las revelaciones de la revista pusieron en la mira al senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, un político de 35 años nacido en Barrancabermeja, que militaba en las toldas del partido del exministro, En Marcha. Como este perdió su personería, el senador volvió a la ASI.

El exministro publicó este trino: “Como autor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la mayor satisfacción y orgullo de mi vida pública y personal, me duele lo que sucede en la Unidad de Víctimas, institución creada gracias a la Ley 1448 de 2011″.

Y agregó: “Pido al Gobierno nacional que tome las medidas necesarias para corregir esta situación y a los entes de control y a la Justicia que se investigue con celeridad y rigor las denuncias de la Revista SEMANA y se impongan sanciones ejemplares a quienes se encuentren responsables de estas conductas. Es un crimen horrible apropiarse de los recursos destinados a reparar a millones de víctimas del conflicto”.