Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, saldría de ese cargo

SEMANA había revelado polémicos manejos del gremio bajo su dirección.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 2:06 p. m.
Julián Domínguez, presidente Confecámaras
Julián Domínguez, presidente Confecámaras | Foto: El país

Este miércoles, 27 de agosto, a las 9:00 a. m. se reunirá la junta directiva de Confecámaras para tomar una decisión trascendental. SEMANA conoció que saldrá de su cargo el presidente Julián Domínguez, quien llevaba más de 14 años en la entidad.

En su reemplazo quedará Nicolás Botero-Páramo Gaviria, quien venía de trabajar como director ejecutivo de Fedeseguridad. Botero-Páramo es abogado, politólogo y especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes. Además, cuenta con experiencia en asuntos de gobierno y en relacionamiento estratégico institucional.

Ha sido viceministro de Justicia y ha trabajado como asesor del viceministerio de Justicia y la Presidencia de la República.

Según algunas versiones, Domínguez saldría tras las revelaciones de SEMANA de cuestionamientos por los manejos al frente de la entidad y falta de transparencia del uso de esos recursos que han sido criticados al interior de ese gremio y por parte de varias cámaras de comercio del país.

A pesar de que esas son las razones de fondo, Domínguez ha dicho que se trataría de una salida concertada y cuestionó que personas cercanas al Gobierno de Gustavo Petro estarían detrás de este propósito. Domínguez estaría hasta octubre en el cargo.

