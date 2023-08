Julián Peinado envía un mensaje al presidente Gustavo Petro por robo a camioneros: “estamos en el gobierno del caos”

“El mensaje que se manda hoy en día a los colombianos es que se puede delinquir y atracar de manera amotinada a los conductores de las tractomulas para robarles. Hoy estamos en el gobierno del caos, estamos en el gobierno de la laxitud. No es posible que tengamos un gobierno que no se manifieste frente a los últimos acontecimientos, no solo en las vías del país, sino en las principales ciudades de Colombia”, dijo el representante en el Congreso de la República.