Confidenciales Katherine Miranda vuelve a la carga contra la alcaldesa Claudia López: “no le siga mintiendo a los bogotanos”

En medio del debate por el Metro de Bogotá, entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, al jefe de Estado le ha salido una férrea defensora en los últimos días: la representante de Alianza Verde, Katherine Miranda.

La congresista de Alianza Verde ha salido a decirle al presidente que está “haciendo las cosas bien” al pedir que un tramo de la primera línea del Metro sea subterránea, a pesar de que expertos han advertido de las inconveniencias de hacer cambios a estas alturas, y también ha arremetido contra la alcaldesa Claudia López, quien ha pedido que se haga la megaobra tal como está o de lo contrario habría retrasos.

El argumento de la alcaldesa es que se debe avanzar en la obra, pues ya “está contratada”. Sin embargo, la representante Miranda salió este lunes a contradecirla y aseguró que los estudios de ingeniería de detalles ”aún no están listos” y acusó a López de mentirle a los colombianos.

“Alcaldesa @ClaudiaLopez: no le siga mintiendo a los bogotanos, no se burle de la inteligencia de los ciudadanos. No hay estudios de ingeniería de detalle, estos se entregan en marzo”, apuntó Miranda.

Alcaldesa @ClaudiaLopez: no le siga mintiendo a los bogotanos, no se burle de la inteligencia de los ciudadanos.



NO HAY estudios de ingeniería de detalle, estos se entregan en marzo.



Ud saco a la gente de sus casas sin siquiera saber que se iba a hacer. pic.twitter.com/j35aCfyw2T — Katherine Miranda (@MirandaBogota) February 6, 2023

La congresista, además, acusó a la alcaldesa de sacar “a la gente de sus casas sin siquiera saber que se iba a hacer”. Esto en referencia a los ciudadanos que han tenido que vender sus predios debido a que están ubicados por donde pasaría el Metro.

Cabe aclarar que detrás de este pulso no solo está la discusión por el Metro de Bogotá, sino la dura división que hay en la Alianza Verde. Por un lado, está el grupo de la alcaldesa López, en el que también figuran la senadora Angélica Lozano y la representante Catherine Juvinao.

En la otra facción está el sector de los verdes, que es cercano al presidente Gustavo Petro, desde donde constantemente salen a defender al jefe de Estado.