Confidenciales ´La celebración´: el cuadro colombiano que bate récords en Christie’s

Una obra de la artista María Berrío acaba de ser vendida por una enorme suma de dinero en la tradicional casa de subastas de Christie’s.

La subasta fue cerrada el 9 de mayo y alcanzó el impresionante valor de 1′320.000 dólares.

En el mundo del arte colombiano son muy pocas las obras que rodean el millón de dólares. El mismo Fernando Botero solo ha obtenido ese precio algunas veces.

María Berrío nació en Bogotá y estudió en Parsons School of Design en 2004 y en New York School of Visual Arts.