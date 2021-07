Confidenciales La congresista María José Pizarro dice que no odia a la Policía

No le salió bien a la congresista María José Pizarro exigir en mayo pasado la salida del Capitolio de algunos uniformados de la Policía mientras se adelantaba la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

Aunque la dirigente de oposición aclaró que buscó evitar la confrontación entre las partes, el mensaje que se envió fue otro y gran parte de la opinión pública consideró su actuación como un maltrato a los uniformados. Desde ese momento, la consideran una opositora crítica de la fuerza pública.

“Se comenta que odio a la Policía por los debates y denuncias que he realizado en el Congreso. Mi respuesta: no es verdad, yo no odio, no es posible para mí odiar a nadie. Hago control político y publico denuncias de algunos policías que actúan por fuera de la ley”, aclaró Pizarro.

Hago control político y publico las denuncias de ALGUNOS policías que actúan por fuera de la ley. — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) July 28, 2021

Añadió: “Quiero que quede claro. Junto a otros congresistas denunciamos lo que está mal en la Policía con el objetivo de mejorarla, que regrese la confianza a la institución y que la convivencia, la paz, el respeto por los derechos humanos y la legalidad sean la norma para la institución”.

Esta es la segunda oportunidad en que Pizarro aclara sus diferencias con la fuerza pública. Tan pronto ocurrió el episodio del Capitolio, fuertemente cuestionado por la derecha, y que terminó generándole líos con los organismos judiciales, la dirigente precisó que “jamás maltrataría a la Policía”.