La estrategia con la que el expresidente Álvaro Uribe buscará sentencia absolutoria para todos los militares involucrados en el caso del Palacio de Justicia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso impulsar en el Congreso una iniciativa legislativa que otorgue beneficios judiciales a los militares que participaron en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985.

Pediré a la bancada del Congreso del Centro Democrático buscar en coalición una ley o un Acto Legislativo que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 5, 2025

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario señaló que pedirá a la bancada del Centro Democrático buscar “una ley o un acto legislativo” que permita conceder a esos uniformados “todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”, incluidos aquellos que ya fallecieron.

“Debe buscarse un texto que no afecte el honor militar. Deploro que sea tarde, pero es de justicia”, escribió Uribe, al insistir en que su propuesta busca reivindicar a los miembros de la Fuerza Pública que fueron procesados por su actuación durante el operativo en el Palacio de Justicia, en el que murieron magistrados, empleados judiciales y civiles.

El expresidente también aclaró que, en caso de prosperar, la medida no implicaría desconocer los derechos de las víctimas ni las responsabilidades del Estado colombiano. “Para no afectar las víctimas, la responsabilidad del Estado se mantendrá sin extenderla al militar”, añadió.