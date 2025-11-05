Suscribirse

La estrategia con la que el expresidente Álvaro Uribe buscará sentencia absolutoria para todos los militares involucrados en el caso del Palacio de Justicia

Pedirá a la bancada del Centro Democrático buscar una “ley o un acto legislativo” que permita conceder a uniformados beneficios equivalentes a ese tipo de sentencias.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 7:08 p. m.
Tribunal definirá el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso impulsar en el Congreso una iniciativa legislativa que otorgue beneficios judiciales a los militares que participaron en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985.

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario señaló que pedirá a la bancada del Centro Democrático buscar “una ley o un acto legislativo” que permita conceder a esos uniformados “todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”, incluidos aquellos que ya fallecieron.

“Debe buscarse un texto que no afecte el honor militar. Deploro que sea tarde, pero es de justicia”, escribió Uribe, al insistir en que su propuesta busca reivindicar a los miembros de la Fuerza Pública que fueron procesados por su actuación durante el operativo en el Palacio de Justicia, en el que murieron magistrados, empleados judiciales y civiles.

El expresidente también aclaró que, en caso de prosperar, la medida no implicaría desconocer los derechos de las víctimas ni las responsabilidades del Estado colombiano. “Para no afectar las víctimas, la responsabilidad del Estado se mantendrá sin extenderla al militar”, añadió.

La iniciativa surge en medio de las conmemoraciones por los 40 años de la tragedia del Palacio de Justicia, un hecho que marcó la historia del país y que sigue siendo objeto de investigaciones judiciales y controversias sobre el papel del Ejército durante la retoma.

Alvaro UribePalacio de Justiciasentencias judiciales

