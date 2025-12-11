La izquierda se divide: Carlos Caicedo se medirá en una consulta presidencial con el exministro Luis Carlos Reyes

El exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, armó tolda aparte y promete competirle al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en las elecciones presidenciales del 2026.

Este jueves, a las 8:30 a.m. el exmandatario les presentó a los colombianos una consulta presidencial que realizará en marzo de 2026 y que le permitirá medir fuerzas con el exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, quien hizo parte del gobierno de Gustavo Petro. La harán a través del movimiento Fuerza Ciudadana.

Caicedo, quien recientemente lanzó una andanada de críticas contra el presidente Gustavo Petro, le dijo recientemente a SEMANA que no habia recibido llamadas de Iván Cepeda o del propio presidente para hablar del 2026.

Pero más allá de eso, la decisión de Caicedo de saltar a una candidatura propia surgió por el inconformismo y el incumplimiento del gobierno Petro, al que él apoyó en 2022, con Magdalena, el departamento donde él tiene su mayor caudal político.

No se puede olvidar que Petro le prometió a Fuerza Ciudadana el Ministerio de Educación, pero a juicio de esa casa política, no cumplió. Y como si fuera poco, tampoco ha hecho mayores inversiones en Santa Martha.

Eso ha generado molestia en Caicedo, quien ha dicho que el presidente está secuestrado por la clase política tradicional representada en Roy Barreras y Armando Benedetti, con quien él tiene profundas diferencias.

De hecho, Caicedo no estará en el frente amplio que promueve el petrismo porque tiene unas diferencias profundas con Roy Barreras.