Confidenciales La primera semana de enero habría decisión sobre el partido político de Rodolfo Hernández en el Consejo Nacional Electoral

Rodolfo Hernández hoy no tiene oficialmente partido político. Al menos, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, su casa política, tiene congelada la personería jurídica mientras el Consejo Nacional Electoral resuelve la demanda de una ciudadana que mostró su inconformismo porque el ingeniero santandereano no incluyó en los estatutos de su partido a su entonces fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo.

SEMANA conoció que el miércoles 14 de diciembre, Hernández entregó su declaración ampliada ante el despacho del magistrado Cristian Quiroz sobre las razones que lo llevaron a no incluir a la académica en la colectividad. Dicho magistrado es quien deberá rendir ponencia en las próximas semanas.

Sin embargo, el CNE no ha logrado escuchar a Marelen Castillo. Una fuente, quien pidió reserva de su identidad, dijo que en cuatro oportunidades la han esperado, pero no ha logrado asistir por razones médicas, por estar fuera de la ciudad, en labores del Congreso, entre otras. No obstante, se espera que la entrante semana, el encuentro se concrete y la profesora entregue su versión.

Lo cierto es que así Castillo vaya o no a ampliar su declaración, el despacho del magistrado Quiroz rendiría ponencia sobre la suerte del partido político la primera semana de enero de 2023 y en la segunda, eventualmente, se podría discutir y votar en sala plena con los nueve togados.

Una de las razones que llevará al CNE a definir a comienzos del próximo año el futuro de la Liga de Gobernantes Anticorrupción obedece a que en octubre próximo se adelantarán las elecciones regionales y la casa política, como todas las demás, buscará participar de los comicios.

Cuando se pensaba que la pelea entre Rodolfo Hernández y Marelen Castillo llegaría a su fin, tras rumores de un supuesto diálogo entre ambos, se frustró porque la académica, hoy congresista de la oposición, radicó un recurso al Consejo Nacional Electoral, con el que solicitó que echen para abajo la resolución que le dio personería jurídica al partido porque se creó clandestinamente. Al menos, habla de una reunión de líderes que fundaron el partido que, al parecer, no se realizó.