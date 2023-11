“La seguridad se fue para la mier...”: fuerte reclamo a Petro de Juan Manuel Barrientos, único chef colombiano con estrella Michelín

Pero este chef paisa sabe que lo difícil no es conseguir la primera estrella: “Esa es la que uno más celebra”, confiesa. “Lo difícil, cuando alcanzas la excelencia, es mantenerse. Los errores son imperdonables”, tal como lo contó en diálogo con SEMANA .

“Todos los días me levanto y me siento honrado con este reconocimiento. Las renovaciones son más difíciles, porque cuando llegas a la excelencia y te dan una estrella no te puedes bajar de ahí. Ha sido un tema de consistencia, un reto grande tener dos restaurantes con estrella al mismo tiempo, con equipos distintos”, asegura el reconocido chef.