Chef colombiano ratificó la estrella Michelín que se ganó por el restaurante Elcielo

Juan Manuel Barrientos es un chef colombiano que ha logr a do lo que todo chef sueña, una estrella Michelín. La estrella Michelín se otorga a los restaurantes que utilizando ingredientes de la máxima calidad, preparan platos con sabores distintos y a un alto nivel constante.

Ganar una estrella Michelín no es fácil, pero mantenerla lo es menos. Barrientos es uno de los 50 mejores chefs de Latinoamérica y ha sido nombrado Chef Revelación Mundial.

La historia de Elcielo

Barrientos, quien nació en Medellín en 1983 obtuvo su estrella Michelin gracias a su trabajo en su restaurante El Cielo, ubicado en Miami, Estados Unidos.

Con apenas 23 años Barrientos abrió la primera versión de El Cielo, en Medellín. Esto justo después de recién regresar a Colombia, después de una pasantía en Europa. Barrientos se inspiró en la cocina colombiana, usando su creatividad, técnicas de cocina de vanguardia y añadió como un ingrediente más, los conocimientos en las neurociencias.

La estrella

La sucursa de El Cielo en Miami, obtuvo por primera vez una estrella en junio del 2022, conviertiéndose así en el primer restaurante colombiano de cocina moderna colombiana, en ganar una estrella Michelín: “Las estrellas se ganan año a año, por eso ganarse una estrella tiene que ver mucho la excelencia, pero para mantenerla se necesita consistencia” es lo que afirmó Barrientos, en diálogo con Blu Radio recientemente.

El chef reconoce que una vez se alcanza una estrella, la responsabilidad es enorme: “Cuando se alcanza una estrella ya no hay lugar para los errores”, afirmó.

Barrientos afirma que la organización no avisa o notifica que está haciendo pruebas, así que simplemente hay que trabajar a diario, todo el tiempo, con los mejores estándares.

“Ellos no llaman a pedir una cita, no piden que le regalen nada, ellos pagan las cuentas completas (...) Para una estrella hacen alrededor de 15 inspecciones secretas al año, para una segunda como 30 visitas y para las tres estrellas son 50, eso también es un mito pero se cree que así funciona. Por otro lado, se cree que un inspector tiene que ser una personas de un alto perfil profesional o un foodie que come en más de 300 restaurantes al año”, comentó Barrientos para Blu Radio.

Las estrellas Michelin

Algo que mucha gente desconoce es que las estrellas Michelin, están relacionadas directamente con la marca Michelin, reconocida por la fabricación de neumáticos de automóviles. La idea de las estrellas Michelin, se desprende de la Guía Michelin, una guía de los restaurantes y hoteles más afamados del mundo.

De acuerdo con la organización, una Estrella Michelin se otorga teniendo en cuenta cinco criterios: “Calidad de los ingredientes, armonía de los sabores, dominio de la técnica, la personalidad del chef plasmada a través de su cocina y algo no menos importante, la regularidad a lo largo del tiempo y de la propuesta en su conjunto”.

Las estrellas se renuevan año a año, para garantizar que el restaurante continúa ofreciendo la misma calidad en sus productos. Quienes otorgan la estrella, son inspectores anónimos, que son empleados de tiempo completo de la organización, antiguos profesionales de hostelería y restauración.

Para otorgar una estrella, varios inspectores que han visitado un restaurante se reúnen y toman la decisión de entregarla o no.