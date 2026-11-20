En la Cámara de Representantes se integró hace algunos días una comisión para hacerle seguimiento especial a las vías de la Altillanura, en particular a los cinco corredores estratégicos que conectan al Meta y al Vichada con el resto del país.

La iniciativa se dio con el fin de revisar las necesidades de miles de campesinos que producen los alimentos que a diario llega a millones de colombianos desde sus territorios de la Altillanura.

Se trata de la Comisión Accidental de Corredores Viales de la Altillanura, creada mediante la Resolución 0797 del 27 de octubre de 2026, creada tras la insistencia del representante por el Vichada, Juan David Londoño Arango, perteneciente al Partido de la U y que busca que las vías de esta región del país estén en buenas condiciones.

La nueva comisión de la Cámara de Representantes buscará articular acciones con entidades nacionales y autoridades territoriales para mejorar la infraestructura vial de la Altillanura. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

“Pedí la creación de esta comisión porque en la Orinoquia una vía no es solo un camino como tal, una vía en la Altillanura es por donde llega la comida, el combustible y los medicamentos, sale la cosecha y llega a tiempo una ambulancia”, dijo el representante.

Son cinco corredores los que serán trabajados en la Comisión:

Puerto Gaitán–Puente Arimena–El Viento–Cumaribo

Santa Rosalía–La Primavera

Puerto Gaitán–Puerto Carreño

Villavicencio–Granada

Villavicencio–Puerto López–Puerto Gaitán

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La Comisión también es conformada por los representantes Milton Virgilio Carreño Sánchez, del Meta; Diego Fernando García Alfonso, del Casanare; Miguel Ángel Pinto Rueda, de Santander; Diego, Jorge Armando Figueroa Angarita, de la Guajira y Luis Carlos Álvarez, del Vichada, quien brindo el apoyo inmediato a esta iniciativa de Londoño.

Adicional a ello, funcionarán bajo 5 líneas de trabajo:

Monitoreo de los corredores viales

Articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones

Control de los recursos destinados a las obras

Verificación en terreno

Fortalecimiento de la conectividad multimodal