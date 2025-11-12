Suscribirse

Los 'cacaos' del derecho penal se encontrarán en Ibagué para un evento académico

Magistrados, jueces y abogados hablan sobre procedimiento penal y las audiencias preliminares.

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 10:22 p. m.
El caso podría tener nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial.
Magistrados, jueces y abogados hablan sobre procedimiento penal y las audiencias preliminares. | Foto: Freepik

El 21 de noviembre, en el auditorio de la Universidad Cooperativa, en la ciudad de Ibagué, se darán cita magistrados, jueces y abogados para el segundo encuentro sobre procedimiento penal acusatorio.

Se trata de un evento académico en el que se compartirán experiencias en derecho penal y de dos partes sustanciales en el proceso penal, los jueces y los defensores, que normalmente están en orillas diferentes en la sala de audiencias, pero que en el encuentro se unirán para discutir sobre un mismo tema: las audiencias preliminares.

“Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo proporcionar herramientas actualizadas y fortalecer los conocimientos prácticos en el ámbito del Derecho Procesal Penal, contribuyendo así al desarrollo y perfeccionamiento de la labor judicial. A través de esta capacitación, buscamos fomentar una mayor eficiencia y calidad en la aplicación del sistema de justicia”, señalaron los organizadores del evento.

El evento está dirigido a jueces que ejercen funciones de Control de Garantías, a los jueces Penales del Circuito, secretarios de despachos, sustanciadores, personeros, inspectores, fiscales, defensores públicos, abogados y estudiantes de derecho.

juzgados y tribunales cerrados por posible paro judicial
Magistrados, jueces y abogados hablan sobre procedimiento penal y las audiencias preliminares. | Foto: Semana

El propósito es compartir experiencias reales y convocar a los interesados en conocer más sobre las audiencias preliminares que, son las más publicitadas en las diligencias que, con la pandemia, se hicieron más virtuales y por tanto más accesibles al público en general, difundidas con mayor facilidad en los medios de comunicación.

