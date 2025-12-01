Suscribirse

Los créditos que recibieron micro y pequeñas empresas en Bolívar con apoyo de la gobernación

Los recursos que recibieron son para el capital de trabajo con el fin de fortalecer sus operaciones diarias.

Redacción Confidenciales
1 de diciembre de 2025, 9:21 p. m.
Yamil Arana, Gobernador de Bolívar.
Este lunes, 1 de diciembre, la Gobernación de Bolívar entregó un balance sobre la línea de crédito ‘Bolívar se Transforma 2025’, herramienta de financiación que ayudó a impulsar la competitividad del tejido empresarial del departamento con apoyo de Bancóldex.

La línea, de acuerdo con el informe financiero, cerró con desembolsos por el orden de los $5.722 millones. Asimismo, dieron a conocer que el 100 % de los desembolsos se destinaron a las micro y pequeñas empresas distribuidas en microempresas (60 %) y pequeñas empresas (40 %).

Para el gobernador Yamil Arana Padauí, la puesta en marcha de esta línea de crédito ayuda a dinamizar la economía de esta zona del Caribe.

“Trabajar de la mano con Bancóldex ayudó a dinamizar la economía en el territorio bolivarense, dando más oportunidades de desarrollo, crecimiento, empleo y progreso a los micro y pequeños empresarios”, destacó el mandatario.

