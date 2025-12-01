Confidenciales
Los créditos que recibieron micro y pequeñas empresas en Bolívar con apoyo de la gobernación
Los recursos que recibieron son para el capital de trabajo con el fin de fortalecer sus operaciones diarias.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
Este lunes, 1 de diciembre, la Gobernación de Bolívar entregó un balance sobre la línea de crédito ‘Bolívar se Transforma 2025’, herramienta de financiación que ayudó a impulsar la competitividad del tejido empresarial del departamento con apoyo de Bancóldex.
La línea, de acuerdo con el informe financiero, cerró con desembolsos por el orden de los $5.722 millones. Asimismo, dieron a conocer que el 100 % de los desembolsos se destinaron a las micro y pequeñas empresas distribuidas en microempresas (60 %) y pequeñas empresas (40 %).
Para el gobernador Yamil Arana Padauí, la puesta en marcha de esta línea de crédito ayuda a dinamizar la economía de esta zona del Caribe.
“Trabajar de la mano con Bancóldex ayudó a dinamizar la economía en el territorio bolivarense, dando más oportunidades de desarrollo, crecimiento, empleo y progreso a los micro y pequeños empresarios”, destacó el mandatario.