Confidenciales “Los quiero mucho”: Uribe entre abrazos y canciones en las calles haciendo política

El expresidente Álvaro Uribe recorrió las calles de Santander y Norte de Santander mientras entregaba volantes haciendo política.

“Seguramente hice unas cosas buenas, también hubo errores, pero no me he robado un peso y estoy con ustedes y nosotros podemos resolver lo social sin sacrificar las libertades. Los quiero mucho”, dijo Uribe Vélez.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram escribió: “Que los pequeños negocios tengan fácil acceso al crédito popular, que ningún colombiano se acueste con hambre y que resolvamos los problemas sociales en libertad”.

Hay que recordar que desde mediados de enero Uribe inició su gira en Colombia para pedir el apoyo al Centro Democrático este 2022 y recordó los principios fundamentales del partido político como el Estado austero, la lucha contra las drogas y la importancia de la economía fraterna, que promueve menos impuestos para las empresas y mejores condiciones para los trabajadores.