Los radicales del petrismo están contra Laura Sarabia, ¿qué ocurrió? Entérese aquí

SEMANA pudo confirmar que las versiones que apuntan a una salida de Sarabia del Dapre no son ciertas y que nuevamente se trata del “fuego amigo” que a veces ronda por la Casa de Nariño.

Quienes tuvieron una cercanía con Petro desde las épocas del M-19, quieren que Sarabia salga del gobierno o que sea trasladada a otro cargo donde no tenga el mismo poder y no esté tan cerca al jefe de Estado, pero esa idea no ha tenido cabida.