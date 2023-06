Confidenciales Mafe Carrascal se excusó de ir al Congreso por gripa, pero las cámaras la pillaron camuflada en la marcha en favor del Gobierno Petro

La representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, presentó una excusa médica a la Comisión Séptima de la Cámara para explicar que se ausentaría los días 6 y 7 de junio por una fuerte gripa, que seguramente el clima de la ciudad le generó.

Por esa razón la congresista descansó para recuperarse y seguramente los cuidados de casa le permitieron obviar la enfermedad y asistir este miércoles a las marchas en Bogotá para apoyar las reformas del presidente Gustavo Petro.

A Carrascal la vieron muy repuesta y sin complicaciones de salud por lo que le preguntaron cómo hizo para recuperarse tan rápido. Como Carrascal notó que quedó en evidencia puso un trino para intentar explicar lo que pasó y resultó regañando a quienes le preguntaron cómo se cura una gripe en pocas horas.

“¿Que por qué no fui hoy a Comisión Séptima sino a la movilización? Porque es mi derecho movilizarme y porque hace parte de mi labor política de representación. Tenía una incapacidad ayer y hoy, pero hoy decidí no tomarla, y sí, salí algo enferma y agotada, pero mejor, salí a marchar por las reformas, no podía no hacerlo, y llegué a plenaria a seguir trabajando”.

Como las críticas siguieron, Carrascal no tuvo más remedio que enviar una carta a la Comisión Séptima diciendo que ya no estaba enferma y que la incapacidad solo la aplicaran para el 6 de junio.

Lo cierto es que por la marcha no asistió a la sesión de la Comisión Séptima aduciendo que sus derechos como ciudadana le permiten salir a expresarse. Lo curioso es que ella es una de las congresistas que más se queja de sus compañeros que no van a trabajar.