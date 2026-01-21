Magistrado que revisará proceso contra el expresidente Uribe es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte

El nombre del magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito ha sonado por estos días después de que la Corte Suprema de Justicia lo designó como el responsable de resolver el recurso de casación que radicaron las víctimas del proceso Uribe contra la decisión que lo absolvió de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

Pero ahora, Solórzano volvió a ser protagonista después de que en la primera sala ordinaria de la Corte Suprema de 2026, lo eligieron como el nuevo presidente de la Sala de Casación Penal, puesto que venía siendo ocupado por la magistrada Myriam Ávila Roldán.

Solórzano ahora tendrá que estudiar el proceso que dejó, por primera vez en Colombia, a un presidente condenado, resolver los casos que su despacho ya tenía asignados y hacerle frente a la última instancia de la justicia que revisa sentencias penales para unificar jurisprudencia.

La sala ordinaria también eligió al magistrado Jorge Hernán Díaz Soto como el nuevo vicepresidente de la Sala de Casación Penal, quien se ha desempeñado como juez en Facatativá, Cundinamarca, procurador judicial, magistrado auxiliar en la Corte Suprema y fiscal delegado ante la misma corporación.