Nación

Magistrado que revisará proceso contra el expresidente Uribe es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte

Carlos Roberto Solórzano Garavito hace parte de la Sala de Casación Laboral.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 9:58 p. m.
El magistrado Carlos Roberto Solorzano.
El magistrado Carlos Roberto Solorzano. Foto: Corte Suprema de Justicia

El nombre del magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito ha sonado por estos días después de que la Corte Suprema de Justicia lo designó como el responsable de resolver el recurso de casación que radicaron las víctimas del proceso Uribe contra la decisión que lo absolvió de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

Pero ahora, Solórzano volvió a ser protagonista después de que en la primera sala ordinaria de la Corte Suprema de 2026, lo eligieron como el nuevo presidente de la Sala de Casación Penal, puesto que venía siendo ocupado por la magistrada Myriam Ávila Roldán.

Solórzano ahora tendrá que estudiar el proceso que dejó, por primera vez en Colombia, a un presidente condenado, resolver los casos que su despacho ya tenía asignados y hacerle frente a la última instancia de la justicia que revisa sentencias penales para unificar jurisprudencia.

La sala ordinaria también eligió al magistrado Jorge Hernán Díaz Soto como el nuevo vicepresidente de la Sala de Casación Penal, quien se ha desempeñado como juez en Facatativá, Cundinamarca, procurador judicial, magistrado auxiliar en la Corte Suprema y fiscal delegado ante la misma corporación.

Confidenciales

Ministerio de Salud entregó nueva infraestructura hospitalaria en La Guajira

Confidenciales

Miguel Polo Polo visitó Corabastos para medirse en la alzada de bultos de papa: “Puedo con Petro, ¿ahora no voy a poder con esto?”

Confidenciales

Los “petroeconomics” de Paloma Valencia para explicar las “locuras” económicas de Petro

Confidenciales

Mauricio Lizcano recibió coaval del partido ASI

Confidenciales

Espinosa Oliver reta al ministro de Salud a un debate público en San Marcos por crisis hospitalaria en Sucre

Confidenciales

Juan Fernando Cristo confirmó que sí participará en la consulta del 8 de marzo

Confidenciales

$3.000 millones en propaganda y licitación de la segunda línea del Metro se cayó: la pulla de Daniel Briceño a exalcaldesa Claudia López

Confidenciales

“¿Por qué Petro no les bajó el salario a los actuales congresistas?”: Vicky Dávila advierte estrategia para las elecciones

Nación

Estos son los dos magistrados que se disputan la presidencia de la Corte Suprema de Justicia

Macroeconomía

Hijos tendrán que darles buena plata a sus padres: Corte Suprema impartió la orden en este caso

Más de Confidenciales

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregó nuevos proyectos de infraestructura en salud para La Guajira.

Ministerio de Salud entregó nueva infraestructura hospitalaria en La Guajira

Miguel Polo Polo tiene cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia

Miguel Polo Polo visitó Corabastos para medirse en la alzada de bultos de papa: “Puedo con Petro, ¿ahora no voy a poder con esto?”

Gustavo Petro y Paloma Valencia.

Los “petroeconomics” de Paloma Valencia para explicar las “locuras” económicas de Petro

El Debate con Yesid Lancheros, director de Semana.

Mauricio Lizcano recibió coaval del partido ASI

Espinosa Oliver y Guillermo Jaramillo

Espinosa Oliver reta al ministro de Salud a un debate público en San Marcos por crisis hospitalaria en Sucre

Juan Fernando Cristo destacó que el actual Gobierno de izquierda, del que él hizo parte durante siete meses, representó la consolidación de la alternancia política y la profundización de la democracia en el país.

Juan Fernando Cristo confirmó que sí participará en la consulta del 8 de marzo

Alcaldesa Claudia López

$3.000 millones en propaganda y licitación de la segunda línea del Metro se cayó: la pulla de Daniel Briceño a exalcaldesa Claudia López

Vicky Dávila y Gustavo Petro.

“¿Por qué Petro no les bajó el salario a los actuales congresistas?”: Vicky Dávila advierte estrategia para las elecciones

Iván Cepeda y Roy Barreras.

Iván Cepeda y los secretos de un desayuno en su apartamento, en Bogotá, donde se habló del 2026: ¿quiénes asistieron?

Reforma laboral

“No es venganza...”, el mensaje de Mafe Carrascal, tras decreto que elimina prima especial a congresistas

Noticias Destacadas