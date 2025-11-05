Suscribirse

Marco Rubio se reunió con opositor cubano José Daniel Ferrer: “Nos complace que esté libre”

Ferrer forma parte de los más de 530 presos excarcelados en enero en virtud de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano.

Redacción Confidenciales
6 de noviembre de 2025, 2:58 a. m.
José Daniel Ferrer y Marco Rubio
José Daniel Ferrer y Marco Rubio | Foto: x/@SecRubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) exiliado en Estados Unidos, en un encuentro en el que el funcionario celebró que Ferrer “esté libre de la opresión del régimen” cubano.

“Nos complace que esté libre de la opresión del régimen”, dijo Rubio en una publicación en la red social X en la que ha valorado encontrarse con el opositor “tras años de opresión a manos del régimen cubano”.

“Estados Unidos sigue apoyando a Ferrer y a todos los cubanos de a pie que trabajan por la libertad y la justicia”, aseveró Rubio.

En este sentido, el Departamento de Estado emitió un comunicado al respecto en el que el portavoz adjunto Tommy Pigott ha destacado la “admiración” de Rubio “por la valentía y la resiliencia de Ferrer frente a la opresión del régimen cubano, las amenazas contra su vida y el trato brutal que él y su familia han recibido”.

Asimismo, resaltó que “la labor de defensa de José Daniel Ferrer y otros disidentes políticos como él sigue siendo crucial para el movimiento prodemocrático de la isla”.

Contexto: José Daniel Ferrer, disidente cubano, llegó exiliado a Estados Unidos “tras años de represión, tortura y abusos”

También el funcionario de Trump prometió “continuo apoyo” de Washington a los esfuerzos por lograr “la rendición de cuentas por las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el régimen cubano”, según el relato del servicio diplomático estadounidense.

Por su parte, el opositor cubano mencionó “las terribles condiciones en que sobreviven los presos políticos (...), la reparación del acoso y de la persecución de la tiranía contra los activistas que defienden los Derechos Humanos y luchan por la democratización (...) y la persecución total a la sociedad civil independiente”.

El encuentro tuvo lugar en Estados Unidos
El encuentro tuvo lugar en Estados Unidos | Foto: X/@SecRubio

