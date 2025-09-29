Suscribirse

Margarita Rosa de Francisco se desmarca de Gustavo Petro: “Ser progresista no quiere decir aplaudirle todo a la persona del presidente”

La actriz toma una posición más crítica frente al primer mandatario. Estas son sus razones.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 3:30 p. m.
La actriz aprovechó para enviar algunos elogios hacia el jefe de Estado.
Margarita Rosa de Francisco y Gustavo Petro. | Foto: Captura de video: Desnúdate con Eva

Margarita Rosa de Francisco es una de las mujeres más queridas por muchos colombianos. Desde hace años participa activamente en política y se ha convertido en una de las defensoras más visibles del gobierno del presidente Gustavo Petro en redes sociales. Desde X, la actriz divide opiniones y desata siempre comentarios de ambos lados del espectro político.

Sin embargo, su simpatía por el “gobierno del cambio” tampoco es ciega. Recientemente, la actriz ha hecho publicaciones criticando las salidas y ‘metidas de pata’ del primer mandatario. El tema más público había sido hasta ahora las expresiones machistas del presidente, especialmente en el episodio con Gloria Miranda.

Contexto: Hasta Margarita Rosa de Francisco tilda de “patriarcal y misógino” el comentario Gustavo Petro a Gloria Miranda. Explica la “trampa”

A la funcionaria, el presidente le dijo: “Gloria, como todas las funcionarias del ‘gobierno del cambio’, es hermosa. Cada vez que se me acercan los periodistas chismosos dicen que son novias mías (risas). Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos (risas)”.

.
Margarita Rosa de Francisco cuestionó "las salidas en falso, escándalos de corrupción, nombramientos cuestionables y tampoco los descaches en teoría feminista”. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Este lunes, apenas unos días después del polémico discurso, con megáfono en mano, del primer mandatario en Manhattan que terminó en el retiro de su visa a Estados Unidos, Margarita Rosa escribió:

“Ser progresista no quiere decir aplaudirle todo a la persona del presidente. Veo que los opositores se empecinan en desacreditar el modelo progresista de país como si de la personalidad del presidente dependiera el inmenso y estudiado contenido de su propuesta”.

Y, luego, dijo: “El proyecto es más grande que un YO; más grande que el mismo presidente. Este gobierno ha hecho por la población excluida lo que ningún gobierno de derecha ha logrado, y son esos pasos los que algunos anhelamos que se sigan dando y profundizando, no las salidas en falso, escándalos de corrupción, nombramientos cuestionables y tampoco los descaches en teoría feminista”.

Margarita Rosa de Francisco reside en Estados Unidos.

