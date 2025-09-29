Confidenciales
Margarita Rosa de Francisco se desmarca de Gustavo Petro: “Ser progresista no quiere decir aplaudirle todo a la persona del presidente”
La actriz toma una posición más crítica frente al primer mandatario. Estas son sus razones.
Margarita Rosa de Francisco es una de las mujeres más queridas por muchos colombianos. Desde hace años participa activamente en política y se ha convertido en una de las defensoras más visibles del gobierno del presidente Gustavo Petro en redes sociales. Desde X, la actriz divide opiniones y desata siempre comentarios de ambos lados del espectro político.
Sin embargo, su simpatía por el “gobierno del cambio” tampoco es ciega. Recientemente, la actriz ha hecho publicaciones criticando las salidas y ‘metidas de pata’ del primer mandatario. El tema más público había sido hasta ahora las expresiones machistas del presidente, especialmente en el episodio con Gloria Miranda.
A la funcionaria, el presidente le dijo: “Gloria, como todas las funcionarias del ‘gobierno del cambio’, es hermosa. Cada vez que se me acercan los periodistas chismosos dicen que son novias mías (risas). Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos (risas)”.
Este lunes, apenas unos días después del polémico discurso, con megáfono en mano, del primer mandatario en Manhattan que terminó en el retiro de su visa a Estados Unidos, Margarita Rosa escribió:
“Ser progresista no quiere decir aplaudirle todo a la persona del presidente. Veo que los opositores se empecinan en desacreditar el modelo progresista de país como si de la personalidad del presidente dependiera el inmenso y estudiado contenido de su propuesta”.
Y, luego, dijo: “El proyecto es más grande que un YO; más grande que el mismo presidente. Este gobierno ha hecho por la población excluida lo que ningún gobierno de derecha ha logrado, y son esos pasos los que algunos anhelamos que se sigan dando y profundizando, no las salidas en falso, escándalos de corrupción, nombramientos cuestionables y tampoco los descaches en teoría feminista”.
Margarita Rosa de Francisco reside en Estados Unidos.