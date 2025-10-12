Margarita Rosa de Francisco se despacha contra Daniel Quintero y hace un llamado a las “almas progresistas”

El ingreso de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico ha producido una tormenta en la izquierda. Como se sabe, Gustavo Bolívar se bajó de ese tren, pues aseguró que no está dispuesto a acompañar al exalcalde de Medellín si él fuera el ganador en las urnas en octubre.

Bolívar aseguró en una entrevista en SEMANA: “Yo no voy a abandonar esta lucha porque sí,sino que lo que estoy diciendo es que hay que tratar de hacerla bien y éticamente”. Y dijo que el Pacto Histórico no podía permitir la entrada de políticos que tienen procesos abiertos por corrupción.

Una nueva voz en el petrismo emerge ahora contra el exalcalde de Medellín. Se trata de Margarita Rosa de Francisco, quien ha dicho públicamente que su voto será por Carolina Corcho.

“Todo lo que protestamos en el 2022 contra la participación de Rodolfo Hernández, llamado a juicio por corrupción, y ahora tenemos a Quintero, un precandidato en la misma situación en la contienda del Pacto. Claro que él tiene derecho al debido proceso, pero me parece un despropósito votar por una persona que todavía no ha probado legalmente su inocencia”, dijo.

“El pulso real es entre la doctora Carolina Corcho e Iván Cepeda Castro, y todas las almas progresistas saldremos a votar masivamente el 26 de octubre para decidir entre ellos dos. Según mi opinión, ella, la número 1 en el tarjetón, ha hecho el recorrido como debe ser: pueblo por pueblo, municipio por municipio y vereda por vereda, explicando sus reformas y estudiando al país, que está más listo que nunca para tener a su primera mujer presidenta progresista”, concluyó.