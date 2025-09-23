Gustavo Bolívar pide en vivo a Daniel Quintero que abandone consulta del Pacto Histórico y le hace propuesta: “Ese es su lugar”

Dinamita pura es lo que hay entre Daniel Quintero y Gustavo Bolívar de cara a la consulta interna en el Pacto Histórico con miras a las elecciones de 2026. Los dos precandidatos se han lanzado duros dardos por diferentes motivos.

En repetidas oportunidades, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha dejado en claro que no considera al exalcalde de Medellín como alguien que represente los valores de la izquierda.

Bolívar habló de este tema en El Debate de SEMANA y no dudó en pedirle a Quintero, en vivo, que abandone la consulta interna que hay en la colectividad y se vaya para la interpartidista, que tendrá su escenario en el mes de marzo.

“Yo no voy a abandonar esta lucha porque sí, sino que lo que estoy diciendo es que hay que tratar de hacerla bien y éticamente”, comentó sobre las posibilidades de que sea él quien se vaya.

Por lo mismo, advirtió lo que podrían intentar hacer con el exmandatario de Medellín y, sin dudarlo, le pidió que abandone la consulta interna de esta colectividad, tal y como se lo ha solicitado en otras oportunidades.

“Puede ser que nos reunamos con Quintero y lo persuadamos de que se vaya a marzo, ese es su lugar, el frente amplio. Incluso, tiene varios meses para que solucione sus problemas”, expresó.

De manera sorpresiva, afirmó que si en algún momento llega a salir bien librado del lío judicial en el que está, no ve problema alguno de aliarse con él para los comicios de 2026.

“Donde Quintero se vaya, ya podría ganar cualquiera de nosotros y les aseguro que lo apoyaría. Incluso María José Pizarro, con quien tuve algunos inconvenientes en el pasado, si ganara, también le trabajo porque ella representa unos valores del progresismo”, manifestó.

Bolívar remarcó que fuera quien fuera, a excepción de Quintero, no tendría problema con irse a recorrer el país y buscar más apoyo para que esta persona sea la que gane en 2026 y reemplace a Petro.

“Cualquier persona que gane esta consulta sin esa contaminación, ahí vamos. Y si nos derrotan en marzo (consulta interpartidista), porque ahí va a haber candidatos poderosos, vamos a apoyar al ganador”, explicó.

El exsenador afirmó que más allá de la amistad que puede tener con algunos precandidatos, no se puede ser “tibio” en estos temas y tendría la misma reacción con cualquier personaje político que tenga líos con la justicia, tal y como está sucediendo con Daniel Quintero.

“Si yo vengo acá a la política a sacrificar muchas cosas como mi familia, mi capital, entre otras, es porque de verdad yo quiero hacer un cambio, de lo contrario me quedo allá”, añadió.