Gustavo Bolívar destapó plan para escoger al candidato presidencial del Pacto Histórico: no sería la consulta. “El temor que tenemos todos”

El precandidato Gustavo Bolívar habló de frente en El Debate de SEMANA.

Redacción Debate
23 de septiembre de 2025, 5:55 p. m.
El Debate, entrevista Gustavo Bolívar
En la imagen, el precandidato Gustavo Bolívar. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Los ánimos al interior del Pacto Histórico entre los precandidatos Gustavo Bolívar y Daniel Quintero están bastante tensos.

De hecho, el precandidato Gustavo Bolívar está planteando que no se realice una consulta interna en el Pacto Histórico para escoger al candidato único de cara a las presidenciales de 2026, sino que, por el contrario, se haga una encuesta.

Contexto: Gustavo Bolívar contó si es verdad, o no, que Petro le pidió que renunciara a su campaña presidencial: “Me advirtió”

Por lo tanto, en El Debate de SEMANA, el precandidato Gustavo Bolívar habló de frente sobre el plan que habría al interior del Pacto Histórico para elegir al candidato presidencial de esa colectividad.

Gustavo Bolívar SE OPONE a presencia de Daniel Quintero en la consulta del Pacto | El Debate

“Yo le he dicho a las compañeras y compañeros, por qué no hacemos una encuesta, que en la encuesta no pueden meter la mano estos personajes; Yo lo he consultado con Iván Cepeda, que está de acuerdo, con Susana Muhamad y con Carolina Corcho. Son las tres personas con las que hablado. De hecho, nos vamos a reunir de pronto hoy o mañana para seguir conversando sobre el temor que tenemos todos de que esas injerencias externas, esos votos externos, nos puedan representar una derrota injusta, porque no sería con los votos de la militancia”, dijo Bolívar.

Contexto: Gustavo Bolívar pide en vivo a Daniel Quintero que abandone consulta del Pacto Histórico y le hace propuesta: “Ese es su lugar”

La injerencia externa que menciona Bolívar en El Debate tiene que ver con supuestas alianzas que está haciendo el precandidato Quintero con sectores de la política tradicional, por todo el país.

¿Gustavo Petro LE PIDIÓ a Gustavo Bolívar que renuncie a su precandidatura? | El Debate

“Él tiene personas, por ejemplo, trabajando en la Gobernación del Valle; Él estuvo en la Costa Atlántica, ahí apareció la foto, el video, de alianzas seguramente con el Clan de los Torres. En Córdoba me dicen que ya hizo unas alianzas con unos congresistas de allí. Se está moviendo por todo el país”, reveló Bolívar sobre Quintero.

De tal modo, para Bolívar, Quintero está faltando a un acuerdo entre los precandidatos del Pacto Histórico.

Contexto: Gustavo Bolívar anticipó qué pasará si Daniel Quintero gana la consulta del Pacto Histórico y habló de Roy Barreras: “Chao a la izquierda”

“El acuerdo es que nosotros estamos haciendo una consulta interna, es decir, del Pacto. Y podría pasar que si le cuajan todos estos acuerdos que está haciendo [Daniel Quintero], pues que la consulta de la izquierda se la gane la derecha, o la gane el Partido Conservador, o la gane los aliados de él, y esa no es la esencia de una democracia interna. Porque nosotros lo que estamos buscando es que la militancia interna nuestra, elija al mejor candidato o candidata. Pero si ya vienen injerencias externas, pues ahí hay un peligro”, aseveró Bolívar en El Debate.

En tal sentido, Bolívar dijo que, si se llega a realizar una encuesta en el Pacto Histórico, en vez de una consulta, ello evitaría que aquellos políticos que se estarían aliando con Quintero, terminen “metiendo la mano” en el partido de Gobierno.

Daniel QuinteroGustavo BolívarPacto histórico

