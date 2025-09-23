Gustavo Bolívar contó si es verdad, o no, que Petro le pidió que renunciara a su campaña presidencial: “Me advirtió”

Hay fuego al interior del Pacto Histórico por la pelea que se mantiene entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero. Los dos precandidatos se han lanzado duros cuestionamientos de cara a lo que será la consulta interna para escoger un solo nombre que represente al petrismo en las elecciones de 2026.

El exsenador habló en El Debate de SEMANA acerca de esta disputa y contó si es verdad, o no, que el propio presidente Gustavo Petro le pidió que dejara de lado su campaña presidencial.

Las especulaciones se dieron después de que Juan David Duque, jefe de debate de la campaña del exalcalde de Medellín, asegurara: “Petro le pidió que renunciara, no vuelva a traicionarlo como lo hizo en el pasado”.

Al respecto, Bolívar fue muy tajante para contar la verdad de lo que pasó con el máximo mandatario. “Eso no es cierto”, respondió.

“Cuando yo salí del Departamento de Prosperidad Social (DPS) le conté al presidente que iba a hacer uso de mi derecho a ser elegido y él sí me advirtió que para ganar la Presidencia en Colombia, no era factible hacerlo solamente con los votos de la izquierda o del centro”, comentó.

En ese sentido, confesó que el máximo mandatario le dejó en claro que había que hacer “acuerdos” con otros sectores, los cuales podrían ser no muy afines a las ideas que hay en el Pacto Histórico.

El exsenador reveló lo que le respondió al presidente: “Yo le dije: ‘Sí, señor, vamos a hacer acuerdos como usted los ha hecho y yo no tengo problemas mientras que no se hagan con personas corruptas’”.

Por lo mismo, remarcó que en ningún momento ha mantenido conversación alguna con el jefe de Estado que apunte en dirección a lo dicho desde la campaña de Quintero, es decir, que renuncie a sus aspiraciones para llegar a la Casa de Nariño.

De hecho, fue más allá y contó el consejo que Petro les ha dado para llegar con muchas más oportunidades a lo que serán los comicios de 2026.

“Él nos ha dicho que deberíamos unirnos varios candidatos si queremos ganar, pero en ningún momento me ha dicho lo otro ni lo haría porque Gustavo Petro no es así”, agregó.