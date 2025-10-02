Suscribirse

María Esther Panesso Mercado, reconocida por ‘Forbes’ como una de las 50 colombianas más creativas del mundo, estará en París

La artista ha conquistado y brillado en diferentes países por su inigualable talento.

Redacción Confidenciales
2 de octubre de 2025, 8:06 p. m.
María Esther Panesso Mercado fue reconocida como una de las 50 colombianas más creativas.
María Esther Panesso Mercado fue reconocida como una de las 50 colombianas más creativas. | Foto: A.P.I Montaje: Semana

María Esther Panesso Mercado marcó un hito al convertirse en la primera colombiana en presentar su obra en el Museo Beka, ubicado en el icónico Rockefeller Center de Nueva York. Su muestra, que incluso fue proyectada en las pantallas de Nasdaq en Times Square, no solo captó la atención del mundo del arte, sino que consolidó su voz como una de las más potentes de la escena contemporánea latinoamericana.

Gracias a su talento ha conseguido construir una sólida y destacable trayectoria, logrando ser reconocida por Forbes como una de las 50 colombianas más creativas del mundo y quedar seleccionada para exhibir en el prestigioso Salón de Otoño de París, que se celebrará del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2025. Este evento, con más de un siglo de historia, ha sido un espacio histórico de grandes maestros como Picasso, Matisse y Modigliani.

Obra María Esther Panesso Mercado.
Obra de María Esther Panesso Mercado. | Foto: A.P.I

Las obras de Panesso son un manifiesto visual en las que pueden observar mujeres que bailan con libertad, rostros afrocolombianos cargados de dignidad y figuras que encarnan la fuerza cultural de Colombia.

La artista colombiana, también abogada de familia, defiende a mujeres vulnerables en los tribunales y las exalta en sus lienzos. Ha brillado en Nueva York, Tokio, Miami, México, y ahora París, en donde presentará su mensaje: “El arte femenino es resiliencia convertida en belleza universal. La mujer no es frágil, es estéticamente fuerte”.

