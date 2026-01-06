Confidenciales

Redacción Confidenciales
7 de enero de 2026, 3:40 a. m.
Tras la captura de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, por parte de las autoridades de Estados Unidos, han circulado múltiples contenidos relacionados con la situación en el país vecino.

Entre ellos, la senadora colombiana María Fernanda Cabal difundió un video atribuido a Jhon Jairo Velásquez Vásquez, más conocido como “Popeye”, en el que se escuchan declaraciones sobre el chavismo, el narcotráfico y posibles consecuencias legales para el líder venezolano.

El mensaje atribuido al personaje señala, entre otras cosas, que Nicolás Maduro —denunciado en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo y otros delitos— terminaría “sus días en una prisión de máxima seguridad”.

Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, fue uno de los jefes de sicarios del cartel de Medellín, figura conocida en Colombia por su participación en crímenes durante la década de los 1980 y 1990.

Velásquez falleció en 2020. El delincuente, ya fallecido, fue una de las primeras figuras que acusó públicamente a Nicolás Maduro de tener supuestos vínculos con grupos del narcotráfico y estructuras como el llamado “Cartel de los Soles”.

En el video, Popeye menciona que “los norteamericanos no olvidan”. También incluye referencias a otros nombres vinculados al mundo del narcotráfico, como el de Walid Makled, un capo venezolano por quien en el pasado hubo solicitudes de extradición por narcotráfico.

