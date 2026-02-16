A través de un reciente mensaje en la red social X, el exministro Alejandro Gaviria dijo: “estamos ante el gobierno más corrupto de la historia reciente de Colombia”.

En su escrito compartido este domingo 15 de febrero, Gaviria, quien hizo parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, agregó que “cada día aflora un nuevo escándalo”.

Corrupción en la UNGRD: defensa de Sandra Ortiz pidió la preclusión del proceso

Tras lo anterior, el presidente Petro retuiteó el mensaje de Gaviria y aseguró en parte de su extenso escrito que “el gobierno más corrupto de este siglo es el que mató hasta 6.402 jóvenes haciéndolos pasar por guerrilleros”.

Inmediatamente, la senadora María Fernanda Cabal se fue de frente contra el jefe de Estado y le refrescó la memoria.

“Le quiero ayudar a hacer memoria Petro. Aquí le hago relación de algunos de sus funcionarios y exfuncionarios que tienen líos con la justicia.

- María Isabel Urrutia, exministra de Deporte

- Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda

- María Aleja Benavides, exasesora de MinHacienda

- ⁠Luis Fernando Velasco, exministro del Interior

- Álvaro Leyva, excanciller

- ⁠Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE Y DNI

- ⁠Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

- ⁠Olmedo López, exdirector de la UNGRD

- ⁠Sneyder Pinilla, exsubdirector de UNGRD

- ⁠Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones

- ⁠Juliana Guerrero Mano, derecha de Petro

-Laura Sarabia, exdirectora del DAPRE

- ⁠César Manrique, exdirector de Función Pública

-Jaime Ramírez Cobo, enlace entre Petro y el Congreso

- Armando Benedetti, ministro del Interior

- Antonio Sanguino, ministro del Trabajo", dijo Cabal esta mañana de lunes 16 de febrero a través de X.