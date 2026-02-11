Nación

Corrupción en la UNGRD: defensa de Sandra Ortiz pidió la preclusión del proceso

Esto, por considerar que no existe una base jurídica para soportar el delito de tráfico de influencias.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 11:00 a. m.
La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Foto: Colprensa

Una inesperada petición se registró este miércoles 11 de febrero en medio de la reanudación de las audiencias preparatorias de juicio en contra de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta responsabilidad en los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

En su intervención, el abogado Mauricio Camacho Fernández, quien representa a la exfuncionaria, aseveró que tanto en la audiencia de imputación de cargos como en la presentación del escrito de acusación se han presentado modificaciones sustanciales a los hechos que soportan el delito de tráfico de influencias.

Al hacer una revisión del caso, aseveró, se puede concluir que los hechos mencionados “no ocurrieron” como los ha mencionado la Fiscalía General, hecho por el cual se debe precluir este cargo al no tener una base probatoria.

Tanto la Fiscalía, la Procuraduría como los representantes de víctimas acreditadas se opusieron tajantemente a esta solicitud, asegurando que no se cumplen los requisitos mínimos para avalarla.

El próximo 4 de marzo, la jueza octava especializada de Bogotá tomará una decisión de fondo.

En desarrollo…

